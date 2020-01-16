軍費增幅超GDP預期 吳謙：與美相比仍低

稱需應對複雜安全挑戰

新華社報道，吳謙稱中國增加國防費，「既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量」。他說，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出佔GDP的比重、佔國家財政支出的比重，以及國民人均國防費、軍人人均國防費等，都是比較低。

吳謙又批評：「有些外部勢力炒作所謂『隱形軍費』，不過是毫無根據的天方夜譚。」

《解放軍報》報道，全國人大代表、軍事科學院原副院長何雷說：「無論國防費投入多少，國防和軍隊現代化建設發展到什麽程度，中國都永遠不稱霸、永遠不擴張、永遠不謀求建立勢力範圍、永遠不搞軍備競賽、永遠不會威脅任何國家。」

另外，《解放軍報》微信公號「鈞正平工作室」也發文稱，近年中國軍費排名世界第二，是由中國的國防需求、經濟體量、防禦性國防政策決定，也與中國第二大經濟體的地位相當。

（2022兩會）