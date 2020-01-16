「美日在台鬧得愈歡 我們出手愈硬」 解放軍代表警告台獨「露頭就打」 台：未見對岸異動

新華社昨日（10日）發布吳謙前日兩會期間「答記者問」內容。他重申，陸方一貫堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。吳謙說，解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

斥綠營勾連外力「台海動盪根源」

吳謙批評民進黨當局上台後拒絕承認「九二共識」，加緊推行「台獨」分裂活動，同時勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是造成當前台海地區緊張動盪的根源，「歷史證明，多行不義必自斃，搞『台獨』不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡」。他又指摘美國和日本試圖打「台灣牌」來實現「以台制華」的政治圖謀，注定是黃粱一夢。

據中央社報道，台國防部長邱國正、台外交部長吳釗燮及台國安局長陳明通等，昨日到立法院外交及國防委員會就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」作報告及接受質詢。台國防部提交的報告指出，美國總統拜登政府定期派遣艦船通過台海，研判解放軍將在台灣周邊海、空域持續執行常態巡航，未發現兵力異常調動。邱國正受訪時表示，一旦發生戰爭，「大家都很慘」，以抗戰、古代作戰的經驗，勝方也是慘勝，因此若要啟動戰爭，真的需要多加考慮。

台：陸趁俄烏戰事對台「複合威脅」

台外交部報告稱，有傳媒形容「今日烏克蘭，明日台灣」，但台、烏本質不同，台灣具更重要的第一島鏈戰略位置，又有台灣海峽的天然屏障，且台灣經濟實力影響力大，半導體產業佔國際供應鏈關鍵地位，北京若錯估形勢對台發動攻擊，必將付出慘痛代價。台國安局報告警告，北京有意趁俄烏戰事，持續對台施展軍事脅迫、統戰滲透、網絡攻擊、認知作戰等複合威脅，圖耗台灣國防資源。

美官員指戰事突顯台發展自衛重要

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）周三（9日）在眾議院軍事委員會聽證會上表示，烏克蘭戰爭突顯台灣發展自身能力的重要，美方目標是透過台灣自我防衛、與美國的伙伴關係以及更多理念相近民主國家的支持，以威嚇並阻止大陸的侵略。

華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）及戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette），周二（8日）在《華爾街日報》發文稱，俄軍侵烏遭遇頑強抵抗，這提醒北京強大軍隊並非攻無不克，台灣也是時候重新評估防禦策略及尋找適當的非對稱能力與武器。

明報記者

（2022兩會）

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