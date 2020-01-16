疫情散播19省 無源頭趨多 增555本土感染 專家：動態清零方針不應動搖

國家衛健委昨通報，前天內地新增新冠肺炎本土確診病例233宗，本土無症狀感染者322宗，超過境外輸入確診104宗和境外輸入無症狀感染77宗，疫情已波及19省份。中新網稱，這是自6日以來，內地連續3天新增本土確診病例累計突破500宗，新增本土無症狀感染者共接近千宗。據醫藥媒體「八點健聞」報道，內地病毒學專家常榮山分析，增長快速和出現六、七成無症狀感染有關，「對此次疫情防控很不利」。

溯源未能釐清關聯

根據多地報告的疫情均為Omicron變種病毒，由於疫情散點爆發，而且「無頭」疫情愈來愈多。以山東青島為例，青島萊西市在6日一天就新增了160宗感染者，當地防疫部門當天在記者會提到，基因測序顯示，當地疫情所涉病毒屬於Omicron變種，但與目前內地和境外輸入病例都「不同源」，至今尚未追溯到感染源。

在溯源的過程中，不僅城市與城市之間的關聯尚未完全釐清，城市內部的關聯病例也存在很大的不確定因素。「好醫生網」稱，有猜測指境外輸入Omicron變種病毒在內地的人際傳播中，部分基因序列又發生突變，經過「自然選擇」保留下來，導致了在很近的區域內的病毒株「不同源」。常榮山亦認為，這樣才可以解釋青島發現毒株與境外發現的不同。

常榮山解釋，由於症狀較輕，部分感染Omicron的即便出現輕微症狀，但由於病情尚可控制，有些人不會第一時間想到去醫院檢測。其中的時間差，很容易造成病毒傳播。

仍在爬坡期 料5月才趨平穩

另外香港爆發疫情後，也令內地多個城市面臨巨大壓力。「八點健聞」查詢國家衛健委通報數據發現，2月中旬以來，隨着香港等地疫情暴發，上海的境外輸入病例與日俱增，截至7日，輸入病例總數達680宗，平均每天輸入35宗以上；廣東2月初以來，由港輸入確診總數已超過1000宗。

目前清零愈來愈難，此前蘇州、呼和浩特、葫蘆島等城市的清零時間都超過了1個多月。常榮山表示：「這還不是疫情反彈，只是境外疫情不斷攀升導致的『滲透』，目前還在爬坡期。」他預測，內地疫情至少還需要2個月，到5月10日左右，才有望趨於平穩。中新網引述中國工程院院士張伯禮表示，海外疫情蔓延，新冠病毒的變異趨勢尚難以準確預判，在今後相當長一段時間內還是不能掉以輕心。必須堅持精準防控、動態清零的方針不動搖。

（綜合報道）

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