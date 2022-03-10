劉世錦：「殺富」會致「共貧」 未必濟貧

中新社報道，劉世錦指出，解决共同富裕問題有兩個關鍵點，一是重視要素環節的重要性，尤其人力資本，二是提升中低收入群體的比重，實現中等收入群體倍增。他稱，最重要的是幫助目前還低於中等收入群體標準的低收入階層，提升自身人力資本，同時强調機會均等。

劉世錦表示，推動共同富裕需要改革分配制度，其中三次分配、即社會慈善公益，要堅持自願原則，不能「殺富濟貧」，一方面「殺富」會打擊自己創業致富人群的積極性，另一方面「殺富」對低收入階層來講長期也富不起來，最後的結局只能是共同貧窮。

此外，全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫提出，實現共同富裕要按比較優勢發展經濟，因這可在一次分配時就同時完成效率和公平的統一。

李稻葵：「共富」長期目標不可能一兩年完成

全國政協常委，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵則表示，社會上有些誤解，覺得共同富裕目標提出後，中國馬上就會推出遺產稅或者是增加房地產稅。但實現共同富裕是一個長期的目標，不可能在一兩年內，甚至一個五年計劃之內完成。

李稻葵說，現在以及未來相當長的一段時間內，實現共同富裕目標最重要的一個舉措就是讓中低收入人群在經濟發展過程中，獲得更多的收益。

明報記者

（2022兩會）