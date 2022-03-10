中國紅會「應烏要求」提供人道支援 台外交部募愛心物資助難民

中國紅會首批物資啟運

中國紅十字會昨發布信息，由北京出發的航班，已運送首批共1000個賑濟家庭包，將交給烏克蘭紅十字會，當中包括毛氈、防潮墊、毛巾、餐具及手電筒等物資，救助受衝突影響的流離失所者。紅十字會表示，會持續關注局勢發展，聚焦人道需求，「盡己所能地繼續提供人道援助」。

外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示，中國紅十字會「應烏克蘭方面的請求」，將向烏克蘭提供價值500萬元的人道主義援助物資。首批物資今天已從北京起運，後續將通過適當方式，「盡快交付烏克蘭」。趙立堅還透露，絕大多數中國公民已經撤離烏克蘭風險地區。

昨日在內地社交平台上，儘管主流聲音以撐俄為主，網民仍對中國為烏克蘭提供人道援助的消息「讚好」，形容是「真正的大國風範」，一名網民寫道：「中國輸送食品援助，美國北約輸送武器。中國帶去和平，美國北約帶去戰爭。」

另據中央社，為協助烏克蘭難民，台灣外交部近期開始募集愛心物資，截至昨上午，已收到約800箱，以發熱衣、毛氈、女性衛生用品為主。上周五，台灣已啟運首批27噸援助烏克蘭的藥品及醫療器材人道物資送抵波蘭，並在波蘭首都華沙舉行捐贈儀式，物資交予波蘭政府戰略儲備署協助轉運烏克蘭相關單位使用。

外媒：中國試圖遠俄 扮演不偏不倚

「不干涉他國內政」是中國的外交核心原則，隨着俄烏戰事拉長，歐美一直呼籲中國對俄施加更大影響力，有觀察認為中國態度正出現微妙變化。在本月1日的中烏外長通話中，烏克蘭「期待中方為實現停火開展斡旋」，當時外長王毅「呼籲烏俄通過談判解決」、「支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力」。到了本周一（7日），王毅提到「中國願就烏克蘭戰爭展開必要的斡旋」。

前天（8日），國家主席習近平與法國、德國元首視像會談，提到烏國局勢令人擔憂，「中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」，還稱「中方願根據當事各方需要，與國際社會一道發揮積極作用」。

《紐約時報》指出，中國在過去兩周，已試圖漸漸疏遠俄羅斯、緩和了語氣，對平民傷亡表示關注；「中國正將自己扮演成不偏不倚的國家，呼籲和平談判、盡快停止戰爭」。雖中國目前仍未使用「入侵」這個詞，但已承認「烏俄爆發衝突」。英國廣播公司（BBC）則認為，這更可能是一個表明中國試圖在既尊重烏克蘭主權原則、又承認俄羅斯的「合法安全關切」之間取得平衡的迹象。

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