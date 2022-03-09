科技部：正研新冠「廣譜藥」 另研鼻噴及吸入式接種 稱進展好

十三屆全國人大五次會議昨日上午在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後舉行第二場「部長通道」採訪活動，王志剛受訪時表示，對付新冠病毒，中國始終堅持五大方向開展「科研攻關」，包括疫苗、藥物、檢測、動物模型和科學溯源。

在疫苗方面，王志剛表示，中國原來有3個滅活疫苗、1個腺病毒載體疫苗附條件上市，今年又新增1個重組蛋白疫苗附條件上市；另有兩條技術路線mRNA疫苗及DNA疫苗亦取得積極進展，兩者同樣已進入三期臨牀試驗階段。

談到藥物研發，王指出目前一款中和抗體藥已附條件上市，還有3個小分子藥進入三期臨牀試驗；另有一些中和抗體藥、小分子藥、中藥都在積極研發，「表現出很好的前景」。

王志剛又稱，現在病毒變異很多，對於是否能有一些廣譜的藥對付冠狀病毒或新冠病毒，也在積極研發；同時亦正研究通過鼻噴、吸入的方式來接種疫苗，「已經有了很好的進展」。他還提到，2003年SARS爆發時，很長時間沒有搞清楚是怎麼回事，新冠肺炎爆發後，7天就知道它的病毒基因圖譜；現在一個檢測試劑系統一天可以檢測20萬份樣本，能力大大提高。

王志剛強調，科技部是科研攻關組組長單位，抗擊疫情，科技一定要發揮應有作用。他表示，待新冠疫情過去，留下來的是如何在日常中預防、在疫情復發時又能及時有效轉換的經驗，以及團隊、技術和國際合作伙伴。「這使得今後再遇到類似涉及人民健康、危害人民健康的流行病來時，特別是這種急性的、大面積的，我國的科技抗疫手段、方法、工具箱會更加豐富。」

明報記者

（2022兩會）