中法德談烏俄戰爭 習：制裁對各方都不利

稱中方願進一步援烏物資

據央視報道，三方重點談及烏克蘭問題。習近平提到，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張「各國主權、領土完整都應得到尊重」、「各國合理安全關切都應得到重視」。當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。習強調：「我們要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。」中方願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助，並稱要一起努力，減少危機的負面影響。

習又稱，有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。要積極倡導共同、合作、可持續的安全觀，中方支持法德從歐洲自身利益出發，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。中方也樂見歐俄美及北約開展平等對話。

馬克龍、朔爾茨表示，歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機，法德支持談判解決問題，願同中方加強溝通協調，勸和促談。雙方還就伊朗核問題交換了意見。

外界關注中國在俄烏危機中的立場變化。外長王毅前日表示，中方願就烏克蘭戰爭開展斡旋；這是中國首次表示將在危機中扮演調解角色。

（2022兩會）