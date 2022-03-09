「鐵鏈女」事件成焦點 「兩高報告」多次强調嚴懲拐賣 最高法：殘害婦孺者 論罪當判死

明報記者

最高法報告指出，去年審結婚姻家庭案件183.1萬宗，堅決反對家庭暴力，依法嚴懲施暴者，會同全國婦聯推動人身安全保護令落地，一共發出3356份保護令，全面加强婦女兒童權益保護。報告表示，法院準確貫徹死刑政策，對嚴重危害公共安全、嚴重影響群衆安全感的犯罪，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，「論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑，堅決維護法治權威」。

周强就今年工作安排提出，將妥善審理教育、就業、醫療、婚姻家庭等涉民生案件，加强婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護，嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，强化對被拐賣婦女兒童的司法保障。

拐賣婦孺被起訴者 年均減11%

最高檢報告披露，配合公安機關持續開展「打拐」、「團圓」行動，嚴懲拐賣人口犯罪，深挖歷史積案，2000至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1135人，年均下降11.4%，起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。報告強調，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴，同時與有關部門形成合力、綜合整治，對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決依法追訴、從嚴懲治。

稱續「依法懲治」分裂顛覆

在維護國家安全和社會穩定方面，張軍透露，去年批捕各類犯罪疑犯近87萬人，起訴174萬多人，比前年分別上升近13%及11%，將繼續防範和依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等。

周强表示，中國是世界上最安全的國家之一，去年嚴懲煽動顛覆國家政權、間諜竊密、邪教等犯罪，維護疫情防控秩序，對違規接診、「帶疫偷渡」等犯罪嚴懲不貸。在維護公民個人信息安全上，嚴懲利用惡意程序、釣魚欺詐、非法侵入監控系統等形式竊取、販賣個人信息犯罪，對侵犯個人信息、煽動網絡暴力侮辱誹謗追究刑事責任，推出人臉識別司法解釋，審理人臉識別第一案，制止濫用人臉識別技術行為，讓公衆不再為自己的「臉面」擔憂，守護生物識別信息安全。

周强還說，强化人權司法保障，依法宣告511名公訴案件被告和383名自訴案件被告無罪。張軍則提到，去年民事訴訟提出抗訴數量按年上升6.5%，法院改變率比前年增加7.4個百分點；全年不批捕、不起訴各38.5萬人、34.8萬人，比2018年分別上升28.3%和1.5倍；對捕後可不繼續羈押者，依法建議釋放或變更强制措施5.6萬人，訴前羈押率從2018年的54.9%降至42.7%；運用電子手環、大數據等科技手段監管，取保候審無一人失聯，「社會在進步，不『關起來』也能管得住」。

（2022兩會）

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