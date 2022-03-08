14省份現確診 專家倡更智慧動態清零

據國家衛健委最新數據顯示，在本土確診病例中，廣東東莞市是重災區。其中，廣東69宗確診個案，東莞佔50宗。此外，在新增的本土無症狀感染者中，廣東104宗，而東莞佔103宗。

外籍嫌犯播疫 東莞看守所大爆發

有消息人士對本報指，東莞爆疫與東莞市第三看守所（大朗看守所）扣押一名外籍嫌犯有關。消息稱，該嫌犯在看守所內確診，導致看守所疫情大爆發。東莞市疾病預防控制中心昨發布消息稱，該市新增本土病例均在大朗鎮，已被隔離治療。

針對近期內地疫情，張文宏在微博貼文稱，​在今年兩會期間，總書記習近平在內蒙古代表團上的講話中指出，我們要「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。這也充分體現了中國近期防疫的總體工作目標。

張文宏認為，這點應該是非常明確的總方針，無論採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是防疫底線。

（綜合報道）

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