租客縱火 台中住宅大火6死6傷

據中央社報道，起火住宅樓位於台中市中區興中街。因住滿房客，消防人員在前晚6點半火勢控制後，逐層清理火場，共發現6名沒有呼吸心跳的民眾，經送醫確認均死亡。另救出6名傷者。

消防：因煙囪效應全棟延燒

據第一時間趕到現場的柳川里長蔡翠碧表示，親眼看到一名被困火場的民眾墜樓，並說該棟大樓為莊姓女屋主所有，隔成3、40間出租，一樓騎樓還有樓梯間全都堆滿垃圾，她並說火災前兩天環保局才載走3車的回收垃圾，否則火勢恐更大。

警方昨日凌晨約談69歲女屋主。她向警方表示，她當時聞到大樓有濃濃煙味，搭電梯要上樓查看，結果遭困2樓電梯內，經消防員救出送院治療後出院。

台中市消防局第七大隊消防員講述救火經過，稱接報到場時，6樓鐵窗外有民眾受困，即出動雲梯搶救。大樓每個樓層幾乎都著火，且樓梯間堆滿雜物，初步研判可能因煙囪效應延燒。此外，大樓各樓層都有直通梯，另外裝設門阻隔，消防員要逐層破門，且頂樓加蓋設有電信基地台，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於燜燒狀態形同烤箱。

大樓堆積雜物 屋主曾被罰24次

台中市長盧秀燕表示表示，大樓女屋主確實有堆置雜物，市府前年及去年裁罰24次，雖大多後來有繳交，但屢罰不怕，屢勸不聽，警方去年12月依公共危險罪嫌送辦。

台中市檢警成立專案組調查，昨拘捕涉嫌縱火的43歲鄭姓男子到案。據查，鄭為大樓租客，與莊姓房東早因為房租遲繳、在租屋處養羊問題起口角，前日上午二人又再度爭吵，房東要求鄭另租他處，鄭疑因此心生不滿縱火。檢警一併拘提房東到案，並依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。