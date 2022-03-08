發改委：俄烏同屬帶路國 續推合作

王毅：中在非建多項基建 不是債務陷阱

在記者會上，王毅回顧了過去一年一帶一路各項建設的進展，包括同20個發展中國家開展新冠疫苗聯合生產合作，其中大部分面向一帶一路國家。他表示，接下來將繼續推進高質量共建一帶一路，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性。

共建一帶一路，非洲扮演重要角色。王毅又談到中非關係，他說，多年來中國在非洲建設了超過1萬公里鐵路、近10萬公里公路、近百個港口，還有數不清的醫院和學校。「這些都不是什麼債務陷阱，而是一座座合作的豐碑」。

王毅稱去年是中非合作的大年，雙方成功舉行中非合作論壇第八屆部長級會議，國家主席習近平宣布對非合作「九項工程」，今年是落實論壇部長會成果的開年。「中國對非合作重信守諾，從不開『空頭支票』」。他特別提到將幫助非洲提升疫苗本地化生產能力，助力實現2022年60%非洲人口接種疫苗的目標。

國家發改委副主任連維良昨在國新辦發布會上也表示，俄羅斯和烏克蘭都是共建一帶一路國家，中方將繼續同包括俄、烏在內的共建國家一道，推進共建一帶一路高質量發展。「我們期待有關各方通過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的衝擊和影響降到最小」。

連維良說，俄烏衝突對世界經濟發展將帶來更大的不確定性。雖然中國經濟發展的外部環境更趨複雜嚴峻，但中國經濟長期向好的基本面不會改變，保持經濟運行在合理區間仍然具備好的基礎和條件。

（2022兩會）