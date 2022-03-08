張澤熙倡助台人融入大陸 研一國兩制新路徑

斥民進黨抹黑大陸 截斷兩岸交流

張澤熙在題為〈團結廣大台灣同胞 深化兩岸融合發展〉的發言中稱，當前兩岸關係複雜嚴峻。民進黨當局自2020年2月至今，單方面叫停大陸居民正常赴台交流，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點。又炮製「反滲透法」並操縱線上線下輿論，「對大陸肆意造謠抹黑，妄圖割斷兩岸民族血脈，抹殺台灣同胞對祖國的認同」。

為此張澤熙建議，一、要明辨大是大非，消除錯誤認知。讓台灣青年瞭解帝國主義殖民台灣的慘痛歷史，認清島內民粹政治的惡劣本質。同時幫助台灣鄉親深入瞭解大陸的社會制度，支持廣大台胞全方位融入大陸社會。二、推動台胞台企融入新發展格局。三、積極探索「一國兩制」台灣方案民主協商新路徑。積極探索建立兩岸民主協商機制和渠道，「凝聚兩岸政黨、團體和各界人士的智慧與力量，促成『一國兩制』台灣方案逐步形成共識，切實發揮作用」。

（2022兩會）