稱與俄烏沒可比性 王毅：台灣問題屬內政 斥美有勢力縱容台獨 將為美帶來後果

明報記者

近幾個月來，美國在涉台問題上頻頻發聲，台海周邊軍事行動顯著增加，台海局勢一度緊張。昨在第十三屆全國人大第五次會議記者會上，對於美媒記者稱「很多人擔心中國大陸是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台灣採取行動」，武力收回台灣，王毅明確指出，「兩者完全沒有可比性」。

指部分人在主權問題上雙標

王毅強調台灣問題與烏克蘭問題有着本質區別，「最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政」。王毅又指出，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，「這是赤裸裸的雙重標準」。

對於近期台海面臨的緊張局勢，王毅直指根源在台灣民進黨當局和「美國一些勢力」。王毅批評，美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動台獨勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，「不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果」。

稱「以台制華」注定失敗

王毅強調：「海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「空頭支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗，台灣終將會回到祖國的懷抱。

除了美國外，日本近日也有政客發表涉台言論，日本首相岸田文雄3日在參議院答詢時，有議員稱，不幫助烏克蘭抵抗俄羅斯，也將會對台灣造成嚴重影響，重點是整個亞太。岸田稱：「絕不允許像這次以武力改變現狀的行為，日本一貫的立場都是希望以對話和平解決台海問題，我們也將持續關注情勢演變。」

促日方信守承諾 護兩國政治基礎

王毅昨在回答日本媒體提問時，向日方提出忠告，其中一點是要求日方重信守諾，「維護好兩國關係的政治基礎。歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基。根基不牢，地動山搖。」。

「今日烏克蘭，明日台灣？」近日一直是台灣熱議的話題，不過無論朝野，都認為台烏不同，前立委沈富雄昨對三立電視稱：「來日要面對的重要議題不是『今日烏克蘭，明日台灣』，而是『今日美俄，明日美中』。」中央社報道，民眾黨主席、台北市長柯文哲在一個訪談中說，台烏無法完全比擬，但如大陸對台動武，「我們有本領撐超過4天，對方就慘了」。

另據俄塔社，俄羅斯政府昨日簽署一份對俄羅斯以及其企業、公民採取不友善行動的國家和地區名單，均為制裁俄羅斯或聲援烏克蘭的國家或地區。其中，22個名單中的國家和地區包括台灣，台灣後面還特別加註「中國」。

（2022兩會）