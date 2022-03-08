冀歐洲對華「客觀」 忠告日本「順勢而為」

王毅提到，中歐和中俄關係完全是兩個問題，中國和歐洲是維護世界和平的兩大力量，也是促進共同發展的兩大市場，「中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方」。去年中國和歐盟的貿易額，首次突破8000億美元，他不點名批評「有些勢力」並不願看到中歐關係穩定發展，編造所謂「中國威脅」，鼓吹「制度性對手」，挑起制裁和對抗。

王毅表示，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，對歐政策保持穩定堅韌，「不會因一時一事而改變」。中國希望歐洲能形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，共同維護和踐行真正的多邊主義。

王毅就中日關係向日方提出三點忠告，提到日方要「順勢而為」，而不是逆流而動，為他人做火中取栗的事，亦不是走上以鄰為壑的歧途。

今年是中日邦交正常化50周年，被問到如何看待新時代的中日關係，他向日本提出三點忠告，包括要切實恪守中日四個政治文件原則和精神；在歷史和台灣等重大敏感問題，恪守承諾，「事關中日的互信根基」。值得注意的是，中國在談及中日關係時使用「順勢而為」這一新提法。

盼與印做「伙伴」非「對手」

談及中印關係，王毅表示，中印關係近年來遭遇一些挫折，這種局面完全不符合中印兩國和兩國人民的根本利益。王毅說，希望印方同中方一道，堅守「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略共識，彼此作相互成就的伙伴，不當相互消耗的對手。

（2022兩會）