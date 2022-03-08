兩會觀察：中國汲取烏克蘭教訓？／文：孫嘉業

根據人大副委員長王晨的說明報告，對「地方組織法」的修訂，有4條5款涉及少數民族問題，在地方人大和地方政府職責中，增加了「鑄牢中華民族共同體意識」、「促進各民族廣泛交往交流交融」等內容，並將「保障少數民族的權利」修改為「保障少數民族的合法權利和利益」；同時，將原法中少數民族聚居鄉鎮人大行使職權時「應當採取適合民族特點的具體措施」，修改為「可以依照法律規定的許可權採取適合民族特點的具體措施」；將地方各級人民政府職權中的「尊重少數民族的風俗習慣」，修改為「保障少數民族保持或者改革自己的風俗習慣的自由」。從行文用詞，其修訂目的一目了然。

與蘇聯「民族識別」不同

5自治區無權退出中國

中共的民族區域自治政策，源自列寧主義的民族自決理論，當年的蘇聯，就是由15個獨立的民族共和國加盟組成，烏克蘭乃其中之一，在1945年聯合國創始時，還給烏克蘭、白俄羅斯單獨席位，令蘇聯「一國三票」。中共建政後，亦大搞「民族識別」，「識別」出56個少數民族。與蘇聯加盟國的區別是，中國的5個民族自治區，無權選擇退出中國。

近年，北京對民族區域自治政策已開始微調，習近平上台後，2014年5月在第二次中央新疆工作座談會上，首度提出「中華民族共同體意識」。上周六，習近平在人大內蒙團，再度強調「把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作的主線」，要求內蒙將此落實到「全區歷史文化宣傳教育、公共文化設施建設、城市標誌性建築建設、旅遊景觀陳列等相關方面」。前年，內蒙曾爆發因減少小學蒙古語授課引發的抗議，時任政府主席布小林，去年在宣讀政府工作報告時突然暈倒，就被指與此壓力有關。日前習到內蒙團講話時，已退居全國人大的她亦在座，未知內心作何感想。

寧夏回族幹部缺席兩會惹猜測

上周五全國政協大會開幕時，24名政協副主席中，有3人缺席，除港區的董建華、交通部黨組書記楊傳堂外，另一人就是曾任寧夏自治區政府主席、國家民委主任、中央新疆辦主任的王正偉，未滿65歲的王，是回族幹部，熱心研究伊斯蘭經濟，被指對寧夏乃至全國的伊斯蘭教氾濫負有責任，近年已淡出宗教、統戰事務。他最後一次公開露面，是去年底出席全國政協新年茶話會，今次缺席重要的兩會開幕大會，原因為何，值得留意。

文：孫嘉業

（2022兩會）