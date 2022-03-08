轟美集團政治 搞「印太版北約」

在外交部記者會上，王毅回應了涉及中美關係的三個提問，包括美國的印太戰略、民主峰會以及中美關係的走向。據新華網報道，王毅批評「印太戰略」正成為集團政治的代名詞，打着促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲，搞封閉排他俱樂部，真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護以美國為主導的霸權體系，衝擊以東盟為中心的區域合作架構。

稱中方願合作 邁亞太命運共同體

王毅表示，中國始終扎根亞太、建設亞太、造福亞太，中方願同各方一道，抵制「印太」對抗「小圈子」、共築亞太合作大舞台，攜手邁向亞太命運共同體。

被問到全面對華競爭已成為美國民主、共和兩黨共識，是否擔心中美關係會持續惡化，王毅稱，美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗，「但令人遺憾，這『四不一無意』表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地」。美方仍對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，在涉及中方核心利益的問題攻擊挑事，拼湊打壓中國的小圈子。

王毅指出，今年是「上海公報」發表50周年，雙方應當重拾融冰初心，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」，替代競爭、合作、對抗「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。

（2022兩會）