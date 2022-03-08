對「南海準則」磋商充滿信心

推進中國與東盟簽署的《南海各方行為宣言》的「南海行為準則」的談判原計劃今年底結束，但目前仍有分歧。王毅就此指出，中國與東盟各國啓動「準則」磋商以來，已經取得很多積極進展，這兩年受疫情影響，進程步伐確實慢下來，但中方對達成「準則」的前景始終充滿信心，因為推進「準則」磋商符合中國與東盟各國的共同利益，也是確保南海成為和平合作之海的關鍵之舉。

王毅稱，「準則」不僅將符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，也將為域外國家的合法權益提供更有效保障，現在磋商進入到關鍵階段，希望各方重視並處理好兩件事。一是要正確看待分歧，任何磋商談判都會有不同意見，但只要各方牢記大家目標一致，就沒有任何分歧不可彌合，也沒有什麽共識不能達成；二是要堅決排除干擾，某些域外國家並不樂見「準則」達成，也不希望南海風平浪靜，因這將使他們失去插手南海、謀取私利的藉口，希望東盟各國能夠看清楚這一點，共同抵制來自外部的干擾破壞。

「南海行為準則」是由東盟出面與中國談判，其中星緬泰老柬5國與中國並無海洋紛爭，是中方竭力爭取對象。

（2022兩會）