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台捐醫療物資

【明報專訊】外長王毅昨宣布，中國紅十字會將盡快援助烏克蘭一批緊急人道主義物資。此前，台灣方面已向烏克蘭提供援助。圖為上周一，華航載運台灣對烏克蘭援助的首批醫療物資飛往德國。

（中央社）

（2022兩會）

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