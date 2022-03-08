Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
中國
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
新冠疫情專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
中國
2022年3月8日星期二
中國要聞
與俄關係向前 王毅：援助烏人道物資 稱願意居中斡旋 轟「個別大國」加劇分裂
撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞
台捐醫療物資
對「南海準則」磋商充滿信心
轟美集團政治 搞「印太版北約」
兩會觀察：中國汲取烏克蘭教訓？／文：孫嘉業
冀歐洲對華「客觀」 忠告日本「順勢而為」
稱與俄烏沒可比性 王毅：台灣問題屬內政 斥美有勢力縱容台獨 將為美帶來後果
張澤熙倡助台人融入大陸 研一國兩制新路徑
發改委：俄烏同屬帶路國 續推合作
晤軍隊武警代表 習：貫徹依法治軍戰略
人大倡管網絡直播禁打賞
政協籲改革勞動模範表彰
租客縱火 台中住宅大火6死6傷
14省份現確診 專家倡更智慧動態清零
台捐醫療物資
prev
next
【明報專訊】外長王毅昨宣布，中國紅十字會將盡快援助烏克蘭一批緊急人道主義物資。此前，台灣方面已向烏克蘭提供援助。圖為上周一，華航載運台灣對烏克蘭援助的首批醫療物資飛往德國。
（中央社）
（2022兩會）
上 / 下一篇新聞
與俄關係向前 王毅：援助烏人道物資 稱願意居中斡旋 轟「個別大國」加劇分裂
撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞
台捐醫療物資
對「南海準則」磋商充滿信心
轟美集團政治 搞「印太版北約」
兩會觀察：中國汲取烏克蘭教訓？／文：孫嘉業
冀歐洲對華「客觀」 忠告日本「順勢而為」
稱與俄烏沒可比性 王毅：台灣問題屬內政 斥美有勢力縱容台獨 將為美帶來後果
張澤熙倡助台人融入大陸 研一國兩制新路徑
發改委：俄烏同屬帶路國 續推合作
晤軍隊武警代表 習：貫徹依法治軍戰略
人大倡管網絡直播禁打賞
政協籲改革勞動模範表彰
租客縱火 台中住宅大火6死6傷
14省份現確診 專家倡更智慧動態清零
與俄關係向前 王毅：援助烏人道物資 稱願意居中斡旋 轟「個別大國」加劇分裂
撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞
對「南海準則」磋商充滿信心
轟美集團政治 搞「印太版北約」
兩會觀察：中國汲取烏克蘭教訓？／文：孫嘉業
冀歐洲對華「客觀」 忠告日本「順勢而為」
稱與俄烏沒可比性 王毅：台灣問題屬內政 斥美有勢力縱容台獨 將為美帶來後果
張澤熙倡助台人融入大陸 研一國兩制新路徑
發改委：俄烏同屬帶路國 續推合作
晤軍隊武警代表 習：貫徹依法治軍戰略
人大倡管網絡直播禁打賞
政協籲改革勞動模範表彰
租客縱火 台中住宅大火6死6傷
14省份現確診 專家倡更智慧動態清零
prev
next
相關新聞
與俄關係向前 王毅：援助烏人道物資 稱願意居中斡旋 轟「個別大國」加劇分裂
撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞
對「南海準則」磋商充滿信心
轟美集團政治 搞「印太版北約」
兩會觀察：中國汲取烏克蘭教訓？／文：孫嘉業
冀歐洲對華「客觀」 忠告日本「順勢而為」