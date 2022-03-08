撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞

感謝俄烏等國助撤僑

王毅提到，外交部啓動領事保護應急機制，與烏克蘭、俄羅斯及周邊國家保持外交溝通，並向在烏同胞發出了安全預警和提醒；局勢突變後，抓住戰局中出現的時間窗口組織緊急撤僑行動，駐烏大使館、駐敖德薩總領館的外交人員「多次深入火線」，為中國公民撤離打開安全通道。王毅除了感謝烏克蘭政府和社會各界，也向俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國致謝。

據公開資料，在烏中國僑民約有6000人。有滯留的留學生認為機票索價1.8萬元人民幣太貴難負擔，請求減免。上周五，中國駐烏克蘭大使館相關人士向《環球時報》表示，當時，只剩下蘇梅地區留學生約120多人待撤離，其他地區僑民也已基本撤離。

（2022兩會）