撤僑被轟準備不足 王稱牽掛每名同胞

【明報專訊】中國在烏克蘭的撤僑行動連日來面對準備不足、聯絡不暢、費用高昂等指摘，但外長王毅昨在記者會說，中共中央、國務院高度牽掛每一名在烏同胞的安危，國家主席習近平親自關心、多次過問，要求全力確保中國公民的安全，「我們願繼續用行動告訴每一位海外同胞，無論什麽時刻、無論身處何方，你的身邊有我們，你的背後是祖國」。另外，中國駐烏克蘭大使館昨發通知稱，「絕大部分在烏中國人目前已撤離」，提醒尚在當地的中國同胞盡快離境。
感謝俄烏等國助撤僑
王毅提到，外交部啓動領事保護應急機制，與烏克蘭、俄羅斯及周邊國家保持外交溝通，並向在烏同胞發出了安全預警和提醒；局勢突變後，抓住戰局中出現的時間窗口組織緊急撤僑行動，駐烏大使館、駐敖德薩總領館的外交人員「多次深入火線」，為中國公民撤離打開安全通道。王毅除了感謝烏克蘭政府和社會各界，也向俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國致謝。
據公開資料，在烏中國僑民約有6000人。有滯留的留學生認為機票索價1.8萬元人民幣太貴難負擔，請求減免。上周五，中國駐烏克蘭大使館相關人士向《環球時報》表示，當時，只剩下蘇梅地區留學生約120多人待撤離，其他地區僑民也已基本撤離。