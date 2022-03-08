與俄關係向前 王毅：援助烏人道物資 稱願意居中斡旋 轟「個別大國」加劇分裂

明報記者

俄烏局勢是這場記者會的焦點。王毅在開場白主動提到，「新冠疫情仍未徹底戰勝，烏克蘭危機又接踵而來，本來就充滿不確定性的國際形勢變得更加複雜動蕩」，其後他回答的27個問題之中，有6個與烏克蘭局勢或中俄關係相關。

記者會回答27問題6涉烏俄

王毅稱，冰凍三尺非一日之寒，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜，解決複雜問題需要冷靜和理性，而非火上澆油、激化矛盾。中方認為，化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方合理安全關切；必須堅持透過對話談判，以和平方式解決爭端；必須着眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

宣布中國紅十字會援助物資

王毅指出，當前國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題。中方提出6點倡議，包括人道主義行動須遵守中立、公正原則，防止政治化；全面關注烏流離失所者，助其獲妥善安置；切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；保障人道援助活動順利、安全，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；確保在烏外國人安全，允許他們安全離開，助其回國；支持聯合國協調對烏人道援助，支持聯合國烏克蘭危機協調員工作。他並宣布中國紅十字會將盡快援助烏克蘭一批緊急人道主義物資。

至於烏克蘭戰局和中俄關係會否影響中歐關係，王毅表示，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變，將繼續支持歐洲獨立自主，支持歐盟團結繁榮（見另稿）。

被問及世界是否面臨「新冷戰」，王毅未直接回應，反不點名批評「個別大國為了維護其霸權地位，重拾冷戰思維，製造陣營對立，進一步加劇了動蕩與分裂」。對於同樣面對西方制裁的中俄，王毅強調，兩國關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，更不受第三方干擾和挑撥。雙方上月共同發表的《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》表明，中俄共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

（2022兩會）

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