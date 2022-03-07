網售自製酸菜被指「三無」 貴州男遭索賠

綜合《瀟湘晨報》、《每日經濟新聞》等內地媒體報道，本月3日，貴州林先生向媒體訴苦，表示他因為在網上售賣了父親腌的酸菜，被消費者投訴到當地市場監管局，認定為「三無產品」（無生產廠名，無生產廠址，無生產衛生許可證編碼的產品）並被索賠千元。他表示不能理解，單價只有9.9元的酸菜，讓他賠償1000元。

出售者質疑「職業打假」 拒賠償

林先生表示，他售賣的酸菜確實是沒有正規包裝，也沒有標註生產日期、保質期等，「不是不願意賠償，現在對方堅持要近百倍的賠償，我覺得對方可能是職業打假人，我寧願承擔違法責任，也不願助長這種不道德的行為。」

此事在內地引發網民熱議。目前，貴州當地政府相關部門也介入調解。

律師：有法律依據 道德上不提倡

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，林先生在網上售賣的自製酸菜不屬預包裝食品，而是屬食用農產品（初級加工農產品），可以自產自銷，無需辦理生產許可資質。柴欣表示，林先生在銷售時沒有標註相關信息，那麼林先生售賣的酸菜的確屬於「三無產品」，因此消費者的索賠訴求在法律上有一定依據。據內地《食品安全法》規定，消費者因不符合食品安全標準的食品受到損害的，可以向生產者或經營者要求賠償損失。

柴欣又稱，依據《農產品質量安全法》規定，違法銷售「三無」農產品，行政機關只能先限期責令整改，不能直接處罰。從消費者角度而言，如果發現農民有一定違規或不規範的行為，應首先友好善意提醒，而不建議直接提出高額索賠，除非對方拒不改正。此外，農民對相關法律法規不清楚，在自產自銷時，產品包裝出現瑕疵也情有可原，消費者在行使索賠權時應區別對待，因此，從道德的角度來講，前述消費者的索賠行為略有不妥。