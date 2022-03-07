「跟毛主席走」人代倡《雷鋒日記》納小學教材

澎湃新聞報道，黃河表示，《雷鋒日記》紀錄了雷鋒從湖南望城起步，走入鞍鋼、走入軍營的人生歷程，語言平實樸素，既是雷鋒生命歷程中的思考和追求，也是今天了解雷鋒生平、讀懂雷鋒精神最直接的載體。他認為，《雷鋒日記》具有豐富的教育意義，包括愛國主義教育意義、社會主義道德教育意義及習作教育意義等。

雷鋒於1962年因公殉職，年僅21歲。毛澤東於次年題詞「向雷鋒同志學習」，並把3月5日定為「學雷鋒紀念日」。雷鋒被內地塑造成象徵與模範，雷鋒在思想上緊跟隨中國共產黨，因此共產黨以其工作努力、樂於助人、勤儉節約等作為宣傳，並塑造出「我為人人，人人為我」的精神，被宣傳為「雷鋒精神」。《雷鋒日記》細節真偽仍有商榷，《日記》提到「堅決聽毛主席的話，跟毛主席走」則被指屬毛的政治宣傳。

（2022兩會）