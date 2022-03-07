被迫「公司檢疫」14日 上海員工打地鋪

稱辦公樓內有密切接觸者故須隔離

據網民「小尤很困很困很困」表示，公司位於普陀區的天地軟件園內，原本在家隔離，前晚10點多突然被要求回公司隔離，稱因辦公樓內有密切接觸者。第一晚3個人用一張被鋪地板，身上蓋衣服，通知稱只隔離兩天，豈料第二日通知要在公司隔離14日。

該網民稱，80多人被迫隔離在公司，防疫部門無發放物資，無牀和被鋪，垃圾堆積如山，洗不了澡，細菌滋生，沒病也憋出病。「在公司這種不適合生活的環境住14天，同事已經有開始身體不舒服，還有人本身就有高血壓等疾病。」該網民稱「上海普陀區相關部門必須給我們個說法。」

「同事配合隔離，結果是死路」

此前，該軟件園內有3座大廈因涉疫情被封，不過員工表示並無人通知他們是否有人確診，或是密切接觸者，他們稱如果要在公司隔離14日，真是不可想像，「我們同事真的非常積極配合，都從家裏趕過來隔離，結果是死路」質疑為何不是在酒店隔離。

據上海市衛健委數據，該市自3月1日開始，已累計通報34宗Omicron確診病例、其中25宗無症狀。涉及普陀、松江、嘉定等區。上海在去年10月的一波疫情防控中，因做到不搞「一刀切」的人性化、科學防疫而備受讚賞。

（2022兩會）