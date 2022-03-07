國產新冠蛋白疫苗 高福：起碼打3針 稱打第四五針需研判 疫情年內結束「為時尚早」

明報記者

國家衛健委昨通報，內地前日新增329宗陽性個案。其中境外輸入154宗，本土病例175宗。截至2月底，內地累計報告接種31.24億劑次新冠疫苗，完成接種達87.6%，但仍然有零星個案出現。中新社報道，對於內地的免疫屏障是否還能建立，高福表示，最初的理想是打完疫苗免疫屏障就建立起來，打完疫苗就不感染、也不傳播了。「但現在看來，由於病毒本身的特點，最初設計的目標沒有達到。」

疫苗未阻傳播 高福：傳播率會下降

但高福表示，通過接種疫苗，中國建立起的群體免疫能夠防重症、防死亡。「所以還是呼籲大家要把疫苗打起來，尤其是老年人和有基礎疾病的人群。」他認為，新冠疫苗對個體，能夠防重症、防死亡；對群體，能夠建立群體免疫，即使有傳播，但是傳播率會下降。

稱蛋白疫苗「本身就要3針」

目前內地有兩種類型的疫苗正使用，分別為滅活和腺病毒載體疫苗，國家藥監局3月1日附條件批准首款中國產重組蛋白疫苗上市申請。根據公開資料，該款疫苗為中科院微生物研究所高福院士團隊聯合安徽智飛龍科馬生物製藥研發。高福說，「我們研發的蛋白（疫）苗本身就建議打三針，大家一開始不理解，但它的基本原理就告訴我們，一針可能不行。」他表示，滅活疫苗打了兩針，現在又提出異源接種序貫免疫（溝針）。打完加強針後是否還需打第四針、第五針，這個問題目前還是個科學問題，還需要時間來回答。高福表示，新冠疫苗未來的接種策略，將會根據新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情况作綜合研判。

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在1月15日接受央視新聞訪問時曾表示，「我依然對今年年底結束新冠大流行抱有很大的信心。」他當時表示，原則上經過未來一年，無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都意味着「這可能是最後一個寒冬」。高福對此則表示，做此定論可能還為時尚早。「做出這個結論可能主要是看到了新出現的Omicron的傳播力增強，但是致病力在減弱，這是一個理想狀態。」

「病毒未減到比流感弱」

「但是真實數據並沒有告訴我們，它減弱到了比流感還低。」高福說，「我覺得病毒本身它在適應人類，它也在變化。」當然，不同的專家可以持有不同的觀點，「我個人認為，現在還沒有到預測它今年冬天以後，這個病毒到人類社會可以接受的這一步了。」

（2022兩會）

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