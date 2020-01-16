撤僑機票17999元 烏留學生請願減免

首班撤僑飛機昨抵杭州

據微博帳號「領事直通車」 消息，昨清晨5時41分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班抵達杭州。該架包機4日凌晨從北京首都機場起飛前往羅馬尼亞布加勒斯特，飛行逾10個小時。與此同時，第二架包機也於昨晨出發，預計今日上午會抵達鄭州新鄭機場。

這是3000多名曾在烏克蘭的中國僑民撤離至摩爾多瓦、羅馬尼亞等烏克蘭西部鄰國後，中國派出的首批包機，由國航執飛，包機為空中巴士A330，最大載客量301人。之後會有包機陸續接回在烏僑民。

不過社交網站傳出自稱是撤離烏克蘭的中國留學生和僑民發出的「請願書」，表示他們無法負擔高達17,999元的回國機票。他們提出航空公司減免機票費用，否則希望有關部門可協助滯留同胞在當地找到安置地點。請願書認為，此次撤僑行動是國家行為，不應開出高價機票讓受難同胞買單。

200華留學生被困 缺糧求救

俄烏戰爭昨進入第9天，據美國之音報道，烏克蘭的東北部地區蘇梅仍有大約200名中國留學生被困。據留學生在微信群表示，「蘇梅師大35人， 警報一響就去防空洞內，每天兩三次」。另有人寫到：「農業大學103人，從戰爭爆發開始就沒有出去過，一直在防空洞裏。那邊的情况更糟糕，很多建築、教堂被炸毁，無法出去，處於食物緊缺狀態。」

根據微信群的消息，蘇梅農業大學的這些學生目前分佈在兩個防空洞中，一個防空洞大概60多人。有些學生剛到達烏克蘭沒有多久，甚至連臨時的居民身分證還沒有來得及辦理。有些學生已經「情緒崩潰，不願接受外界信息」。