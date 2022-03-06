到內蒙古團會議 習：鑄牢中華民族共同體意識

央視畫面顯示，習近平入場時全部人起立鼓掌。他起初戴口罩，其後除下，談話時露笑容，狀甚輕鬆。據新華社，習近平在講話中提到，各族幹部要自覺從黨和國家工作大局、從中華民族整體利益的高度想問題、抓工作，「只要是有利於鑄牢中華民族共同體意識的工作就要多做，並且要做深做細做實；不利於的堅決不做」。

他續指，要把鑄牢中華民族共同體意識的要求，「落實到全區歷史文化宣傳教育、公共設施建設、城市標誌性建築建設、旅遊景觀等方面，正確處理中華文化和本民族文化的關係」。習強調，內蒙古是邊疆民族地區，在維護民族團結和邊疆安寧上擔負着重大責任；要增強憂患意識，提高戰略思維，「有效防範民族工作領域的各種風險隱患，切實築牢祖國北疆安全穩定屏障」。

習近平特別提到，要統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，「突出口岸地區疫情防控的重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線」。

報道又稱審議熱烈，張磊、郭艷玲等代表就全面貫徹新發展理念、加強草原生態建設、煤化工產業助力實現碳達峰碳中和、將鑄牢中華民族共同體意識融入辦學治校全過程、振興民族奶業等問題發言。

（2022兩會）