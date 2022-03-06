到內蒙古團會議 習：鑄牢中華民族共同體意識

【明報專訊】國家主席習近平昨日到他當選全國人大代表的內蒙古代表團參加小組審議，他強調中華民族共同體意識是民族團結之本，要緊緊抓住鑄牢中華民族共同體意識這條主線，促進各民族在中華民族大家庭中，「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。
央視畫面顯示，習近平入場時全部人起立鼓掌。他起初戴口罩，其後除下，談話時露笑容，狀甚輕鬆。據新華社，習近平在講話中提到，各族幹部要自覺從黨和國家工作大局、從中華民族整體利益的高度想問題、抓工作，「只要是有利於鑄牢中華民族共同體意識的工作就要多做，並且要做深做細做實；不利於的堅決不做」。
他續指，要把鑄牢中華民族共同體意識的要求，「落實到全區歷史文化宣傳教育、公共設施建設、城市標誌性建築建設、旅遊景觀等方面，正確處理中華文化和本民族文化的關係」。習強調，內蒙古是邊疆民族地區，在維護民族團結和邊疆安寧上擔負着重大責任；要增強憂患意識，提高戰略思維，「有效防範民族工作領域的各種風險隱患，切實築牢祖國北疆安全穩定屏障」。
習近平特別提到，要統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，「突出口岸地區疫情防控的重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線」。
報道又稱審議熱烈，張磊、郭艷玲等代表就全面貫徹新發展理念、加強草原生態建設、煤化工產業助力實現碳達峰碳中和、將鑄牢中華民族共同體意識融入辦學治校全過程、振興民族奶業等問題發言。