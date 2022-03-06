提「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」 反對外力干涉

比較去年的工作報告，今年雖字數不及，但多了兩項新內容，包括「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」和「堅決反對外部勢力干涉」。

在去年底中共十九屆六中全會在中共「第三份決議」中提到，中共總書記習近平對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。內容包括國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平；寄希望於台灣人民、反對台獨；融合發展、共同市場；文化傳承、心靈契合。

台學者：非研擬新方略

近期台美關係日漸密切，不僅官員頻就台灣問題發聲，上周美國總統拜登還派出由前國防高官組成的跨黨派資深代表團訪台，因此「堅決反對外部勢力干涉」顯然也有所指。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也說，今年的報告在「底線思維」和「指導方針思想」這兩者有用語上的變化。中央社報道，「底線思維」部分，去年報告提到「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，今年則是「堅決反對『台獨』分裂行徑」；並強調「堅決反對外部勢力干涉」。

而「指導方針思想」方面，張五岳指的就是「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。他認為，總體方略「是現在進行式，不是未來式」，是要總體梳理習近平歷來就對台工作的表述，並和中華民族偉大復興等目標扣連，而不是要研擬新的方略。「外界應該重視總體方略，但不需過度解讀」。

中時新聞網引述上海東亞研究所助理所長包承柯表示，「反對外部勢力干預」在1月的對台工作會議上已經提出。目前兩岸關係遇到最大的問題，一個就是台獨勢力的發展，利用修憲等切香腸方式挑戰大陸底線；另外就是美日等外部勢力干預，相信大陸都會提出斷然的措施來加以解決。

（2022兩會）