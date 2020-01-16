今年國防支出14500億 增7.1% 李克強：全面深化練兵備戰 《環時》引專家：因通脹

建現代管理體系 加強國防科創

李克強在報告中指出，新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，扣牢建軍一百年奮鬥目標，「全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益」。同時加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系，持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新，深入實施新時代人才強軍戰略，推進依法治軍、從嚴治軍，推動軍隊高質量發展；優化國防科技工業佈局。完成國防動員體制改革，加強全民國防教育。

由於國際和台海局勢動盪，令人更加關注中國今年的軍費開支。根據昨公布的《關於2021年中央和地方預算執行情况與2022年中央和地方預算草案的報告》，今年中國國防支出14504.5億元，在去年的基礎上增長7.1%。環球網報道，去年中國的國防支出為1.35萬億元，比2020年增長6.8%。顯示中國國防支出這幾年都是個位數增長，軍費支出佔國內生產總值（GDP）的比重不到2%，而世界的平均水平大約在2.3%，「中國遠低於這個平均值」。

報道稱，中國的國防支出與國家的經濟發展水平相協調。保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要，同時也是維護地區穩定與世界和平的需要。

未及美1/3 高台灣16.7倍

美國之音報道，許多外交官和外國專家認為，中國政府少報了真實數字。不過，中國今年的國防預算，不到美國提議支出的三分之一。消息人士上月則對路透社表示，由於五角大樓尋求軍事現代化，美國總統拜登預計將向國會提出下一財年超過7700億美元的國防預算。台灣國立中山大學中國與亞太地區研究所安全專家郭育仁說，鑑於中美之間的科技戰，北京正被迫在研發上投入更多資金。「中國第三和第四艘航母的造價成本也在上升」他補充說。

台灣的ETtoday新聞雲稱，大陸的軍費相較於台灣2022年3726億元新台幣（約1035億港元）的國防預算，相差16.7倍。

對於將中國今年軍費增加和俄烏戰局及中美角力聯繫在一起，《環球時報》引述內地不具名軍事專家表示，軍費早在烏俄戰爭前確定下來，與中美競爭也無直接關聯，7.1%的增幅沒有突出的變化，尤其是考慮到通脹的因素。

明報記者

（2022兩會）