引導平台企業降費 助中小商戶紓困

幫扶政策傾斜餐飲住宿等業

堅持政府過緊日子 節用裕民

總理李克強在作工作報告時指出，要推動降低企業生產經營成本；引導大型平台企業降低收費，減輕中小商戶負擔。餐飲、住宿、零售、旅遊、客運等行業就業容量大、受疫情影響重，各項幫扶政策都要予以傾斜，「支援這些行業企業挺得住、過難關」。他又強調，延續實施扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策；地方政府及有關部門要確保退稅減稅這項關鍵性舉措落實到位，為企業雪中送炭。

在引導平台企業降費方面，發改委本月已印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，提到外賣等互聯網平台下調商戶服務費。近期美團、餓了麼等平台推出降費政策，重心明顯落於中小商戶。

就業市場方面，此次報告強調，就業優先政策要「提質加力」。今年就業目標城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內。

另外，他再次重申堅持政府過緊日子，更好節用裕民；各級政府必須艱苦奮鬥、勤儉節約，中央政府和省級政府要帶頭；嚴禁鋪張浪費，對違反財經紀律、肆意揮霍公款的要嚴查重處，一定要把寶貴資金用在發展緊要處、民生急需上。

（2022兩會）