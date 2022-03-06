提打擊拐賣婦孺 響熱烈掌聲

李克強在作報告時提及，要推進社會治理共建共治共用，促進人民安居樂業、社會安定有序；要嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益，健全老年人、殘疾人關愛服務體系。總理讀到有關措施時，現場響起了熱烈掌聲。報告還提到，堅決防止和糾正性別、年齡等就業歧視，着力解決侵害勞動者合法權益的突出問題。

照護幼兒扣稅 發展普惠託兒服務

出生率持續下降，內地去年推出三孩政策。工作報告指，將3歲以下嬰幼兒照護費用，納入個人所得稅專項附加扣除，發展普惠託兒服務，減輕家庭養育負擔；強化未成年人保護。報告又提到，積極應對人口老化，支持社會力量提供日間照料、助餐助潔、康復護理等服務，鼓勵發展農村互助式養老服務。

人代倡撤訴訟時限 終身追責人販

在今年的會議開幕前，多個政協或人大代表已就有關婦權、兒童保護提出了提案，如全國人大代表張寶艶提到，在拐賣婦女兒童犯罪領域，應取消訴訟時效限制，對人販子終身追責；全國人大代表朱征夫則提到，建議各地政法委牽頭，派調查組深入到重點地區，尤其是邊遠地區的村、組進行全面摸底調查。《南方都市報》引述張寶艷稱，在現實的人口拐賣個案中，超過訴訟時效就無法追責，訴訟時效反而對人販子形成了一道保護。所以，她建議在拐賣婦女兒童犯罪領域，應該取消訴訟時效限制，對人販子終身追責。

（2022兩會）