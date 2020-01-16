李克強：今年GDP增長目標5.5% 大增中央對地方轉移支付 退減稅歷來最多

昨有2790名全國人大代表出席會議，161人缺席，其中19名港區人代事先請假或因接觸確診者須留在深圳隔離，包括全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表團原團長馬逢國等。另外，去年在主席台跌倒的全國政協副主席、前特首董建華，近期因身體問題續在家休養，行政長官林鄭月娥則留港抗疫，未有列席。

李克強稱：「經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業、保民生、防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及『十四五』規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。」《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任向東昨在記者會指出，今年實現5.5%左右的增長，擴大就業、增加收入就有基礎，經濟運行就能保持在合理區間。

面臨三重壓力 「必須爬坡過坎」

《政府工作報告》稱，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進，面對新下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區、部門要積極推出有利經濟穩定的政策；要統籌穩增長、調結構、推改革，加快轉變發展方式，不搞粗放型發展；推動有效市場和有為政府更好結合，善於運用改革創新辦法，激發市場活力和社會創造力。

李克強強調，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。具體措施包括提升積極的財政政策效能，今年赤字率擬按2.8%左右安排，比去年的3.2%有所下調，預計今年財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大2萬億元以上，可用財力明顯增加。新增財力要下沉基層，主要用於落實助企紓困、穩就業保民生政策，促進消費、擴大需求。

在報告時，李克強強調，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。「今年我國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎。」

學者：回應地方債務危機

對於大增的中央對地方轉移支付，《環球時報》引述北京清華大學政治學系教授楊雪冬表示，這在某程度上回應外界關注的地方債務危機問題，很多地方去年財政收入為負數，理論上任由此情况發展將導致地方政府破產，但中國運用制度優勢可統籌發展，透過國家轉移支付，一些地方政府維護有序、良好的運行就有了支撑。

報告指出，今年繼續穩定外貿，擴大出口信用保險對中小外貿企業的覆蓋面，加強出口信貸支持，優化外匯服務，加快出口退稅進度，幫助外貿企業穩訂單穩生產。樓市方面，繼續堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持租購並舉。此外，今年擬全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。

明報記者

（2022兩會）

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