政協張連起：將提制定《祖國統一法》 陸學者：「兩制」台灣方案將通過《台灣基本法》確認

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津昨為中評社網站撰文，稱中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》指出，中共總書記習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略。該方略是一個完整的思想體系，勾勒出新時代中共解決台灣問題的戰略規劃及實施策略。

王英津列中共對台12項方略

王英津稱，從總體框架上看，主要內容有12個方面，包括以中國共產黨的領導為根本；以人民為中心，大陸盡最大努力爭取和平統一正是以人民為中心這一理念的體現；以新理念為引領；以一個中國原則為基礎；以「一國兩制」為統一架構；以結束政治對立實現政權統一為目標；以民族偉大復興為終極指向；以交融發展為推力；以協商談判但不承諾放棄使用武力為手段；以反對「台獨」和外部干涉為要務；以國家實力為後盾；以法治為保障。這12個方面構成的總體方略，「對於指導我們應對複雜多變的台海局勢、堅定不移地推進國家統一進程具有重要的理論和現實意義」。

文中指出，未來兩岸統一的「兩制」台灣方案，最終將通過《台灣特別行政區基本法》加以確認和保障；統一後，中央涉台法律規範體系將成為處理中央與台灣特別行政區關係，尤其是中央治理台灣特別行政區的重要法源和依據。今後大陸需進一步完善和構建以憲法、涉台法律法規為構成要件的涉台法律規範體系，為兩岸統一及善後治理提供充足法律保障。

張：統一條件漸趨成熟

與此同時，《環球時報》報道，全國政協常委張連起昨表示，制定17年來的《反分裂國家法》在遏制台獨分裂圖謀、推進祖國和平統一方面發揮了重要作用。而隨着台獨氣焰日漸囂張，美國打台灣牌的力度不斷加大，兩岸關係現如今遭遇了比《反分裂國家法》制定之初更大的風險、更多的挑戰。

張連起表示，以法律手段推動祖國統一——不管是和平統一還是非和平統一，條件漸趨成熟。「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關系的和平發展」，因此在兩會期間，他會提出制定《祖國統一法》的提案。

明報記者

（2022兩會）