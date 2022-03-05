北京聞風：中央謀實體經濟穩中有進 ／文：鍾鳴九

本周一召開的中央全面深化改革委員會第二十四次會議，其實已透露這一信息。會上強調加快建設世界一流企業，加強基礎學科人才培養，北京學者認為，這釋放出中央力謀實體經濟穩中有進、惠企舉措將陸續兌現的信號。

內需縮外貿利潤降 中小微企受壓

北京學者分析，中央強調深化金融供給側結構性改革，推進普惠金融高質量發展，把更多金融資源配置到重點領域和薄弱環節，切實解決貸款難貸款貴問題，旨在穩住實體經濟，尤其是中小微企業的發展態勢；企業作為國民經濟的細胞，穩住了企業就穩住了國民經濟，這與去年底中央經濟工作會議奠定的「穩」字當頭，穩中有進的基調一致。

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑表示，近年受疫情衝擊，內地一些企業發展相對較慢，對內面臨需求收縮的可能，外貿領域也因上游產品價格提高而利潤下降，中小微企業生存壓力尤為突出，因此需要政策「組合拳」來幫助企業穩住局面，包括宏觀、微觀、產業、區域、社會保險等方面。

加快建設世界一流企業則正合穩中有進的更「進」一步要求。儘管數十年間中國企業在體量上有顯著發展，去年世界企業500強中143家「中國公司」（含港台）上榜，數量穩居首位，但主要靠規模取勝、創新能力與核心競爭力不足的問題依然明顯。故中央強調「支持引導行業領軍企業和掌握關鍵核心技術的專精特新企業深化改革、強化創新，加大培育力度」，以此助推內地企業在全球脫穎而出。

而中央全面深化改革委員會審議通過的另兩份文件《關於加強基礎學科人才培養的意見》與《關於推進國有企業打造原創技術策源地的指導意見》也為企業加強創新、提升核心競爭力注入力量。

延緩繳納稅費 續推惠企措施

觀察人士指出，求「進」政策為國有企業改革再注入「興奮劑」，而謀「穩」舉措也是延續中共十八大以來的基本政策態度，繼2019年「民企28條」與2020年《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》後，又一次為民營經濟送上「定心丸」。

值得一提的是，日前國家稅務總局和財政部2022年2號公告宣布，部分製造業中小微企業繼續延緩繳納2021年第四季度部分稅費，並延緩繳納2022年第一季度、第二季度部分稅費。分析人士指出，除財稅舉措外，系列配套惠企措施還會陸續兌現。

文：鍾鳴九

（2022兩會）