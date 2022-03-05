政協報告：迎二十大 全年重大任務

展望工作提港澳 沒台灣與兩岸

新華社報道，今年的政協報告總分為三大部分，包括「2021年：錨定開局『十四五』、開啟新征程履職盡責」、「2022年：圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力」、「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」。汪洋在報告中回顧了去年工作，在展望今年部分，汪洋表示，今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共將召開二十大。人民政協要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出貢獻。

汪洋還提到，加強中華兒女大團結是新時代人民政協的歷史責任，當前世界百年未有之大變局加速演進，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結。值得注意的是，展望今年工作部分，未提及台灣與兩岸，只提到港澳。在回顧去年部分，則提到加強與港澳、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就「促進兩岸經濟文化交流合作等，開展調研協商」。

夏寶龍梁振英出席政協開幕

畫面所見，坐在主席台前排的國家領導人無戴口罩，其餘在場人士一律要戴。全國政協副主席張慶黎稱，在2157位委員中，有1987人出席，部分委員因「疫情防控要求」而未能出席，但會以觀看直播等方式履職。

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍及香港前特首、全國政協副主席梁振英都有出席。

（2022兩會）