人大發言人：中美和睦關鍵互尊重 指《反外國制裁法》防禦措施 與「單邊制裁」有別

今次人大會議為期6天半，至11日閉幕，張業遂昨在記者會上介紹了大會的議程（見表），並回應多個熱點問題。張業遂指出，中美和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重不干涉內政等國際關係的基本準則，合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的期待。

稱美視華戰略對手 破壞互信

美國眾議院上月2日通過一項接近千億美元《美國競爭法案》，旨在提高美國對中國的競爭力並促進美國國內的半導體製造業，同時美國國會也在醞釀《美國晶片法案》，對此張業遂表示，美國如何提升自身競爭能力，包括晶片研發和製造能力，是美國自己的事情；但以中國的發展為藉口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。他並批評，以意識形態劃線，拉「小圈子」，搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流，也根本行不通。

對於全國人大去年6月通過的《反外國制裁法》，張業遂說，通過立法反制外國制裁、干涉和「長臂管轄」，是很多國家的通常做法。中國的反外國制裁法是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的是一個「反」字。「中國不惹事，但也不怕事。對那些動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑，中國通過反外國制裁法等法律手段，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織的合法權益。」

稱通過法律維護國安發展利益

張業遂指出，中國一貫主張在堅持和平共處五項原則的基礎上，發展同各國的友好關係，一貫反對霸權主義和強權政治。「中國的反外國制裁法是應對遏制打壓的防禦措施，與一些國家的『單邊制裁』有本質區別。」

《反外國制裁法》制定的本身，也涉及與美國等國的關係。英國廣播公司早前分析立法背景時稱，包括華為、中興、TikTok等在內的逾來逾多中國企業受到美國的制裁，此外，美國、歐盟、英國、加拿大等國家因為香港國安法、新疆維吾爾人權問題等，多次宣布對中國政府機關、組織和官員實施制裁，這些都促使中國要在法律的層面去應對。

另外，張業遂昨談到「中國式民主」的問題，稱中國的「全過程人民民主」強調的是「人民民主」和「全過程」，即人民當家作主和全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督、保證人民當家作主具體地、現實地落實到國家和社會生活之中。「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解决的問題的。」

明報記者

（2022兩會）

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