全台大停電 影響500萬戶 蔡英文晤蓬佩奧直播取消 台電董事長請辭

中央社報道，根據民眾通報，停電從上午9時開始，範圍包含台北市、新北市，以及新竹、台中、台南、高雄等多地。導致部分路口交通燈不亮，郵局與超市一片漆黑，還有不少網友表示，「上班到一半來不及存檔」、「洗澡洗到一半停電」、「電動馬桶無法使用」，連台電網站也無法運作。根據台灣消防署統計資料，全台截至上午10時05分共獲報165件升降機受困案。

接165宗升降機受困案

連蓬佩奧往總統府晤蔡英文也險些受阻，《聯合報》報道，他上午自台北君悅酒店出發前，外頭已有民間團體集結抗議，他搭車前往總統府途中，又遭遇一早全台大停電，所幸未延誤會面行程。

而台經濟部轄下62個工業區，有48個受到停電波及，科技產業園區約700多家廠商，則有521家廠商停電。南部幾個加工區的情况也十分嚴重，由於「到下午還沒復電」，很多廠直接讓員工回家「放假」。至於廠商受損狀况、損失金額，經濟部表示，仍在調查中。

48工業區受影響 損失待統計

蔡英文指示行政院及相關部會盡速釐清完整事故原因，於最短時間向各界報告，並盡速恢復供電。總統府發言人張惇涵表示，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。張惇涵也說，總統府供電未受影響，但蔡英文上午接見蓬佩奧的網絡直播，則暫時取消，請各界見諒。行政院長蘇貞昌則要求盡速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

王美花昨為停電致歉，表示高雄南部興達電廠開關場發生事故，導致全台瞬間喪失1050萬千瓦電力，約佔全台1/3電力，造成549萬戶受到影響。影響較大的是台南、高雄，北部與中部則輪流停電。台電公司初步調查研判，事故應係興達電廠進行歲修時，出現操作上的人為疏失所造成。台電經緊急搶修，截至中午，已逾7成戶數復電，並承諾到晚上會全面恢復供電，但到下午，台電又稱，為維持供需平衡，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部分地區傍晚起停電。

停電致高雄等地停水

不只停電，多處網友稱家裏也停水，根據台灣自來水公司資訊，停電造成全台約134萬戶一度停水，最主要停水區域為高雄，原因在於高屏溪攔河堰需透過馬達動力取水。基隆、桃園、新竹、苗栗、台南、屏東等亦有報告停水。

去年5月13日也曾發生全台大停電，415萬用戶受影響。