俄遭逐出SWIFT 學者倡中國建新系統減依賴

稱美或用SWIFT打壓中國

上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春前日（2日）撰文分析指出，中美競爭關係下，利用長臂管轄打壓中國等競爭對手是美國的一個重要手段，內地應制定各種應對方案以防萬一。劉曉春認為，應對SWIFT制裁威脅，首先設有境外機構的中資銀行，應建立自身統一的境內外信息系統和清算系統。然後是建立中資銀行間跨境清算系統，人民幣跨境支付系統（CIPS）可以接受這個平台的業務信息。

劉續稱，下一步則是探索建立區域性跨境清算體系，例如在RCEP（區域全面經濟伙伴協定）下，貿易結算和銀行清算貨幣中，人民幣、日圓等會大量增加。中國金融機構必須聯合其他國家和地區金融機構及早佈局。再進一步則是探索全方位跨境清算新體系，可考慮在上述區域性跨境清算體系基礎上，逐步擴大；或是全新打造新體系，由中外大銀行牽頭合作。

指項目可推廣至一帶一路國

劉曉春說，相關項目可分階段完成，先由央行和主要國有商業銀行合作，經過試點運營，將業務推廣至10至20家國際貿易企業。成熟後，全面對接外資銀行，「一帶一路」沿線國家、東南亞、中亞及中東歐國家商業銀行。平台最終必須參與市場競爭，看是否能贏得市場。