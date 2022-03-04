政協倡「收買被拐婦女兒童罪」可判死

中新網報道，謝文敏指出，《刑法》規定，若無其他犯罪情况，「拐賣婦女兒童罪」量刑起點為監禁5年，最高刑期10年，「收買被拐賣婦女兒童罪」最高刑期僅為3年。謝文敏說，「由於受害人强烈反抗、逃跑，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨强姦、故意傷害致人重傷、虐待等行為」，但這些犯罪行為取證困難，追責並不容易。因此她建議將「收買被拐賣婦女兒童罪」最高刑期提升至死刑，以示阻嚇作用。

徐州代市長：用大數據查疑似被拐者

公安部前日宣布，本月1日至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。《徐州日報》報道，徐州市委、市政府同日就部署專項行動開會，代市長王劍鋒表示，要充分汲取八孩女子事件教訓，在基層治理大排查、大整治行動和重點案件偵辦的基礎上，更精準細緻地梳理、排查、整治侵害婦女兒童權益線索，發揮大數據等技術手段優勢，重點排查疑似被拐人員，暢通違法線索舉報途徑，對發現的涉拐線索緊盯不放、一查到底。

（2022兩會）