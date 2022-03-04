為「動態清零」辯護 稱經濟率先增長 政協發言人：中國式防疫保障全球供應

為有效防控疫情，昨日的新聞發布會依舊以網絡視像的形式進行。大會新聞發言人郭衛民稱，今次會期6天。大會的主要議程包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情况的報告；列席十三屆全國人大五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；審議通過全國政協十三屆五次會議政治決議等決議和報告。大會期間，將安排兩次大會發言，安排5次小組會議。他又就中國的防疫、外交、經濟等回答記者提問。

稱中國防疫政策成本低成效好

在疫情仍肆虐全球的當下，與疫情相關的話題成媒體關注熱點。隨着疫情進入第三個年頭，越來越多的國家逐步開放，中國是否需要對國內防疫政策作出相應的調整；對此，郭衛民表示，中國始終堅持將人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，全面加強疫情防控工作。

郭衛民稱，委員們認為，疫情防控成果證明，中國的防疫政策符合中國國情、符合科學規律，中國的防疫措施相對成本低、成效好，體現了以人民為中心的執政理念，也體現了中國社會主義制度的優越性。

對於國外有些輿論認為，中國的防疫政策影響了全球的供應鏈產業鏈，郭衛民認為並不正確。他說，正是由於中國採取了正確的防疫政策，率先恢復了經濟增長，保障了全球產業鏈和供應鏈基本穩定。去年，中國外貿進出口規模突破了6萬億美元關口。郭為民稱，去年中國的對外貿易規模、國際市場份額都創造了歷史新高，為全球經貿復蘇注入了強勁動力。郭衛民又表示，對外開放是中國的基本國策。今後中國還將採取切實步驟，不斷擴大高水平對外開放，共同建設開放型世界經濟。

郭衛民表示，迄今為止，中國先後向150個國家和13個國際組織提供了大量的口罩、防護服、呼吸機、檢測設備等防疫抗疫物資，向34個國家派出37支醫療專家組，向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗，幫助其他國家提高疫情防控和應急救治能力。

經濟受三重壓力 倡產業變革

對於中國經濟走勢，郭衛民稱是輿論十分關注的一個問題，圍繞經濟發展建言獻策是全國政協的一項重要任務。針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，有委員建議，要推動技術創新和產業變革，有效拓展國內需求，形成新的增長點和增長極等建議，「我們有信心、有條件、也有能力實現經濟平穩健康可持續發展」。

明報記者

（2022兩會）

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