公安部：開展打擊拐賣婦孺行動 着重查流浪乞討智障殘疾婦孺

新華社報道，公安機關昨日召開動員、部署專項行動的電視電話會議，提及「堅決維護國家政治安全和社會穩定」，顯示中央認為長期無法根治的拐賣情况已成為「政治炸彈」，因此要「重拳出擊、多措並舉，將專項行動作為今年重點任務，迅速掀起打擊拐賣婦女兒童犯罪新高潮，快偵快破拐賣現案，全力偵破拐賣積案，嚴懲一批拐賣犯罪分子，解救一批被拐婦女兒童，堅決鏟除拐賣犯罪滋生土壤，建立完善預防、打擊、救助、安置一體化工作機制」。

走訪福利機構排查線索

建健全舉報機制

公安部要求，要全面排查來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童；要深化「百萬警進千萬家」活動，會同社區、街道和村組深入家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人士；要建立健全舉報機制，廣泛發動群眾揭發、檢舉涉拐線索；對疑似被拐人士和尋親人士，要第一時間採集DNA等信息，加强研判。

公安部有關負責人指出，近年拐賣婦女兒童犯罪正被有效遏制，去年全國相關案件比2013年減少88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件每年立案不到20宗。該負責人表示，拐賣犯罪的高峰期集中在1980和1990年代，「受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全剷除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠」。

11人代政協將提相關議案

另據內地網媒統計，今年兩會將有至少11名全國人大代表和全國政協委員提出與拐賣案件相關的議案、建議和提案，其中7名人大代表，包括作家潘向黎、律師方燕、寶貝回家尋子網創始人張寶艶、上海華東政法大學前副校長陳晶瑩、溫州大學研究員蔣勝男、上海富申評估諮詢集團董事長樊芸、浙江衢州市中醫院副院長陳瑋。4名政協委員則分別是律師朱征夫和彭靜、上海外國語大學法學院副教授黃綺、上海市政府參事胡衛。

（綜合報道）

（兩會前瞻）