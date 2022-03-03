外交部：中俄續開展正常貿易合作

據環球網報道，被問會否繼續購買俄羅斯天然氣，中國外交部發言人汪文斌重申，堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家經濟和民生帶來嚴重困難。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神，開展正常貿易合作。

銀保監會主席郭樹清昨亦提到，不會參加、也不贊成單邊金融制裁，又稱相關制裁對中國經濟金融的影響，現在看來還不是太明顯，還需要觀察；「總體來說應該不會有太大影響，因為我們的經濟金融非常穩健，韌性很強。」

俄羅斯目前是中國的第一大能源供應國，穩居第二大原油進口來源國、第一大電力進口來源國地位。外界分析相信，西方國家制裁俄羅斯，俄國勢必大幅提高對中國的出口量。

不過，彭博社前日引述知情人士報道，中國部分銀行向一些國有企業發送報告，建議國內發電廠、鋼鐵企業避購俄羅斯煤炭，稱全球制裁可能對中國進口商造成「意料之外的損害」。海關數據顯示，去年約有14%煤炭進口來自俄羅斯。目前至少有工商銀行等兩家國有銀行，限制對俄羅斯大宗商品的融資。

2500在烏公民安全撤離

另外，外交部昨證實，截至昨日中午，已有超過2500名在烏克蘭中國公民安全撤離。一名中國公民當地星期二獨自撤離烏克蘭時，遭受槍傷，目前沒有生命危險。據當地留學生稱，傷者是在搬運行李時，被誤以為搬運軍事物資，而遭槍擊，腰部中彈。中國駐烏使館昨發布最新通知，稱中國公民從烏克蘭撤離可帶同外籍配偶、父母或子女，屆時將統一乘坐大巴前往鄰國摩爾多瓦。