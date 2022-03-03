美訪團晤蔡：保證堅定維持承諾 蔡：盼更多合作應對台海威脅 陸：互動徒勞

據中央社、《聯合報》等台灣媒體報道，美國總統拜登指派馬倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台。昨日代表團分別與蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、防長邱國正等台方政要，以及國民黨主席朱立倫等會面。

馬倫在與蔡英文會晤時稱，此次率團訪台是對美台重要伙伴關係表達支持。這次訪台的時間點正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻，維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。美國之音引述馬倫說，「我確實希望通過在這裏與你（蔡英文）見面，我們能向你、你的人民，以及我們的地區盟友和伙伴們保證，美國堅定不移地履行自己作出的承諾」。

蔡英文在致辭時表示，當前中國大陸對台海以及區域的軍事威脅持續在升高，但台灣人民從來沒有因此放棄堅持。「相反的，我們投入更多努力來守護國家，包括發展自主的國防，強化不對稱戰力，並且鞏固國民的心防，防範認知作戰的分化，讓台灣成為一個更具韌性的民主之島」。

蘇貞昌：台美關係堅若磐石

蘇貞昌昨在接見美訪台團時則說，烏克蘭事件是威權體制國家對鄰國的侵略，有人說中國大陸對台灣也有可能採取行動，而拜登此時指派訪團抵台，讓民眾有很清楚、強烈的印象，就是台美關係堅若磐石，也感覺到美國重視台灣與區域和平，及維持台海穩定的努力。

蓬佩奧抵台訪問 稱期待已久

美跨黨派資深代表團昨晚結束對台訪問，與此同時美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）夫婦與華人智囊余茂春等人，在昨晚約7時50分抵達桃園機場，展開對台4日訪問。《聯合報》報道，蓬佩奧下機後簡短發言表示，來到這裏很棒，期待訪問台灣人民已久，非常期待會晤商界、政界、各界人士。新黨晚間前往桃園機場抗議，反對美國部分有心人士與台獨勾結，挑起台海對立衝突把台灣推向戰爭；又稱以「說謊、欺騙、偷竊」為榮的蓬佩奧，不值得台灣歡迎與尊重。

蓬佩奧訪台期間，將與蔡英文見面，並拜會蘇貞昌、台立法院長游錫堃及台外長吳釗燮。此外還計劃與商、學等各界人士交流互動。

昨日，大陸的外交部發言人汪文斌在例行記者會上，回應「美台互動」時重申，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志是堅定不移的。他稱，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。

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