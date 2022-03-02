質疑定罪模糊 政協委員倡取消尋釁滋事罪

1979年《刑法》流氓罪分解出尋釁滋事罪，列明的違法行為包括隨意毆打他人，情節惡劣；追逐、攔截、辱駡、恐嚇他人，情節惡劣；强拿硬要或任意損毁、佔用公私財物，情節嚴重；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂。一經定罪，最高可被判監5年，糾集他人多次實施上述行為，最高可被判監10年。

與多條刑法重疊被指重複立法

朱征夫認為，尋釁滋事罪的構成要件缺乏明確性，「隨意」、「任意」、「情節嚴重」、「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述過於模糊，而這又是該罪關鍵的構成要件。朱征夫稱，尋釁滋事罪與多個《刑法》法條存在重疊，「有重複立法之嫌」。此外，尋釁滋事罪存在體系上的邏輯缺陷，且其打擊的危害行為已有相應法律處理，取消該罪不會出現法律空白。

尋釁滋事罪經常被當局用以打壓維權人士、異見者。朱征夫曾多次就敏感的法律問題在兩會建言，2003年在廣東政協會議提出廢除勞教制度，2018年在全國政協會議建議對收容教育制度進行合憲性審查，勞教制度和收容教育制度分別於2013年和2019年被廢除。朱征夫還曾在全國兩會提出，「電視認罪」不利於司法公正，執法人員不得隨意扣查當事人手機。

內地公民記者張展因報道武漢疫情，前年被上海浦東區法院以尋釁滋事罪判囚4年，成為該罪名最新的判囚個案之一。

（兩會前瞻）