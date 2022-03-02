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2022年3月2日星期三
中國新聞
俄烏衝突之際 美前國防官員團訪台 台：高層互動新模式 京：徒勞
「汲烏教訓」 陸學者：遠離台獨明智之舉
美助卿撐台「參與聯合國體系」
中烏外長通話 王毅促談判化解危機
昨起大規模撤僑 有華人路上中彈
8留學生防空洞避難 兩人染新冠
中國評論：前山東省長遭低調處分？／文：孫嘉業
內地專家稱「清零」可改 適時推「中國式共存」
深圳‧兩社區封控
質疑定罪模糊 政協委員倡取消尋釁滋事罪
兩會前夕 遼寧公安廳長落馬
繫獄4年獲釋 余文生返京
深圳‧兩社區封控
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【明報專訊】深圳疫情持續，昨日福田區封控上沙和下沙的部分社區，並要求市民強檢。圖為民眾夜晚大排長龍驗核酸。
（新冠疫情）
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俄烏衝突之際 美前國防官員團訪台 台：高層互動新模式 京：徒勞
「汲烏教訓」 陸學者：遠離台獨明智之舉
美助卿撐台「參與聯合國體系」
中烏外長通話 王毅促談判化解危機
昨起大規模撤僑 有華人路上中彈
8留學生防空洞避難 兩人染新冠
中國評論：前山東省長遭低調處分？／文：孫嘉業
內地專家稱「清零」可改 適時推「中國式共存」
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兩會前夕 遼寧公安廳長落馬
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