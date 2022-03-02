內地專家稱「清零」可改 適時推「中國式共存」

這名曾參與制定疫情初期內地防疫策略的公共衛生專家稱，雖然中國和西方國家應對Omicron變種毒株疫情的對策不同，但中西方學者對其已有科學共識。一是都承認Omicron傳播力增强，都慶幸其重症發生率和病死率較原始株和Delta等變種株有明顯下降，都希望其對人類的危害繼續向流感化演變；二是都主張提高疫苗接種率；三是都認為新型抗新冠藥物能挽救大部分危重患者的生命，研製抗病毒藥物並批准新藥上市。

稱長遠目標需與病毒共存

曾光承認，Omicron出現後中國疫情防控難度明顯加大，表現為病毒散播快，清零時間延長，防控成本明顯增加，「儘管如此，獲得的紅利仍然遠大於投入」。他強調，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永遠不變，「在對發病、死亡容易容忍的情况下與病毒共存，是人類的長遠目標」，不過「當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對我國風險很大，不宜隨之起舞」。

但曾光指出，中國人群自然感染率比西方國家「低千百倍」，是完全靠疫苗接種建立免疫屏障，自然感染率低，過去是赫赫戰果，現在是軟肋，包括長者接種疫苗比例不高，接種疫苗後抗體會在數月後減退、國際公認的序貫免疫接種在中國剛剛起步。西方國家率先邁出了與病毒共存的實踐探索步伐，風險很大，勇氣可嘉，但中國完全沒有必要在全球疫情的高峰期打開國門，也不宜於冬天末春初呼吸道傳染病傳播的季節放寬防控措施。

曾光認為，在不久的將來，中國定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。

深圳續爆疫 衛健委：初步遏制

據國家衛健委通報，2月28日內地新增新冠病毒200宗個案，其中境外輸入病例125例；本土病例75例包括廣東31例，其中深圳市23例、東莞市7例、中山市1例。深圳市福田區昨發出通告，封控上沙社區和下沙社區的部分區域，網上圖片顯示，大批穿着防護裝備的人員在該區域集結。深圳市衛健委稱，深圳自2月15日以來發生的疫情已累計報告165例，從近兩日新增確診下降的情况看，擴散勢頭得到初步遏制。

（新冠疫情）