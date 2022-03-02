中烏外長通話 王毅促談判化解危機

王毅重點就確保中國在烏公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。庫列巴表示，烏方正協助中國留學生等順利撤離，並會繼續做好相關保障。

未提「入侵」 稱尊重各國「完整」

北京在俄烏戰爭中的立場備受關注。外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化、甚至擴張軍事集團來保障。汪稱，冷戰思維應當徹底摒棄，在北約連續5輪東擴情况下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

此前外交部沒有譴責俄羅斯入侵、未使用「入侵」說法，昨再次被問到，如何為俄羅斯的行動定義時，汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場一貫，在烏克蘭問題上沒有私利，「一向根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定立場」。至於會否為烏克蘭提供提供人道援助，汪表示，願為緩和烏克蘭局勢發揮建設性作用。相關消息會適時發布。

俄羅斯與烏克蘭兩國的最大貿易伙伴都是中國，外界關注北京如何在烏克蘭問題上取平衡。中國至今未使用「入侵」一詞定性俄方舉動，但同時表明尊重各國的主權和領土完整。

而在前日（2月28日）討論烏克蘭問題的聯合國大會特別會議，中國常駐聯合國代表張軍表示，不願看到烏克蘭局勢發展到這一步，呼籲要為各當事方保持必要克制，同時要加大推動政治解決的外交努力。中國歡迎俄羅斯同烏克蘭直接對話談判；支持歐盟、北約與俄羅斯重啟對話，妥善解決包括俄羅斯在內各方正當的安全訴求，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

內地130名大學校友聯署反戰

與此同時，繼日前5名學者發表反戰聲明，北京大學、清華大學、中國人民大學等130名校友，發布《堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭》的聯署，呼籲中國政府履行1994年烏克蘭廢核後，與烏克蘭簽署的《關於向烏克蘭提供安全保證的聲明》及其承諾。