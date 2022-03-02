「汲烏教訓」 陸學者：遠離台獨明智之舉

傳媒：台募兵不足

綜合中央社、《聯合報》等報道，近期俄烏戰爭，台灣兵役制度再度成為焦點。台立法院法制局日前曾提出報告，稱為因應少子化所可能造成兵源不足，國防部應設立風險控管期程，當志願服役者不能滿足兵額時，回復徵集服常備兵現役。對此，邱國正表示沒有定見，但當初從徵兵到募兵，一是財力問題，一是平日養兵少，戰時用兵多。

此前，台國防部稱募兵制已達預期目標，至去年8月，台軍志願役官兵數為162,282人，但與募兵制計劃169,000人的目標仍有差距。徵兵制為義務性，而募兵制則為志願性，台灣目前軍官以募兵制下的職業軍人為主，士兵則以徵兵制下的常備兵為主。

近日台灣不少人擔心台灣將來可能會變成今日的烏克蘭。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅昨撰文分析，俄烏關係和兩岸關係不同，兩者無法類比，但若台灣繼續沿着獨立分裂的道路冒進下去，那麼今天的俄烏局勢狀態就必將在明天的台海層面出現。