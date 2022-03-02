俄烏衝突之際 美前國防官員團訪台 台：高層互動新模式 京：徒勞

【明報專訊】在俄軍入侵烏克蘭，台海情勢亦引來各方關注之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席馬倫率領的跨黨派資深代表團，昨下午搭美行政專機抵台北松山機場，但機身上並沒有顯示美國國旗。北京昨對此回應稱，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。
今見蔡英文 即晚離台
中央社報道，馬倫（Michael Glenn Mullen）率領的訪問團成員包括多名前美國國安高層，如前國防部政策次長弗盧努瓦（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問奧沙利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任格林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥迪羅斯（Evan S. Medeiros），引起高度關注。台外交部長吳釗燮等人到松山機場停機坪迎接訪團。訪問團預計今天上午前往台總統府拜會總統蔡英文，下午分別拜會台行政院長蘇貞昌與台國防部長邱國正，晚上由蔡英文設宴款待代表團，當晚搭專機離開台灣。
美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）昨透過聲明表示，馬倫等一行將與台灣資深官員和領袖會面，並就美台關係、區域安全，與其他涉及雙方共同利益的重要議題作討論。
跨黨派訪問 台稱美支持「堅若磐石」
台灣國安高層分析，拜登此時指派跨黨派、重量級訪問團搭行政專機來台有重大意義，除展現美國對台灣安全穩定的支持「堅若磐石」，也建立白宮高層定期來台與台灣高層互動的新溝通模式。台國安高層指出，此舉背後具有三大意義，包括台美新互動模式「快又有效」、展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」、傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。
蘇貞昌昨日下午在台立法院答詢時說，此時此刻，由拜登特別指派人士，相關層級之高，都是國安、國防背景抵台，「你想他會談什麼？」、「一看就知道這不是突然來的」。《聯合報》報道，蘇貞昌又說，他們在俄羅斯侵略烏克蘭後說要來的，不是沒事的時候預告先來。有國民黨立委林思銘昨在質詢時表示，是否請蘇貞昌跟美代表團成員說，如果解放軍武力犯台，美國願不願意出兵保護、支援台灣。蘇貞昌表示，「明天他們會來看我，我們會有深度的討論」。
這是拜登繼去年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪問團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪問團訪台。除了今次的資深代表團，今天美國前國務卿蓬佩奧也將訪台，不過台外交部官員稱，兩者時間點不同，行程不會有交集。
對於美台官方互動，大陸的外交部新聞發言人王文斌昨在例行記者會上強調，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。王文斌表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。
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