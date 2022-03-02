俄烏衝突之際 美前國防官員團訪台 台：高層互動新模式 京：徒勞

今見蔡英文 即晚離台

中央社報道，馬倫（Michael Glenn Mullen）率領的訪問團成員包括多名前美國國安高層，如前國防部政策次長弗盧努瓦（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問奧沙利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任格林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥迪羅斯（Evan S. Medeiros），引起高度關注。台外交部長吳釗燮等人到松山機場停機坪迎接訪團。訪問團預計今天上午前往台總統府拜會總統蔡英文，下午分別拜會台行政院長蘇貞昌與台國防部長邱國正，晚上由蔡英文設宴款待代表團，當晚搭專機離開台灣。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）昨透過聲明表示，馬倫等一行將與台灣資深官員和領袖會面，並就美台關係、區域安全，與其他涉及雙方共同利益的重要議題作討論。

跨黨派訪問 台稱美支持「堅若磐石」

台灣國安高層分析，拜登此時指派跨黨派、重量級訪問團搭行政專機來台有重大意義，除展現美國對台灣安全穩定的支持「堅若磐石」，也建立白宮高層定期來台與台灣高層互動的新溝通模式。台國安高層指出，此舉背後具有三大意義，包括台美新互動模式「快又有效」、展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」、傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。

蘇貞昌昨日下午在台立法院答詢時說，此時此刻，由拜登特別指派人士，相關層級之高，都是國安、國防背景抵台，「你想他會談什麼？」、「一看就知道這不是突然來的」。《聯合報》報道，蘇貞昌又說，他們在俄羅斯侵略烏克蘭後說要來的，不是沒事的時候預告先來。有國民黨立委林思銘昨在質詢時表示，是否請蘇貞昌跟美代表團成員說，如果解放軍武力犯台，美國願不願意出兵保護、支援台灣。蘇貞昌表示，「明天他們會來看我，我們會有深度的討論」。

這是拜登繼去年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪問團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪問團訪台。除了今次的資深代表團，今天美國前國務卿蓬佩奧也將訪台，不過台外交部官員稱，兩者時間點不同，行程不會有交集。

對於美台官方互動，大陸的外交部新聞發言人王文斌昨在例行記者會上強調，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。王文斌表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。

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