公安統戰部兩副手有望坐正

昨日，全國人大常委會會議表決通過，決定任命唐登杰為民政部部長，免去李紀恒的民政部部長職務。58歲的唐登杰是第十九屆中央候補委員，國家發改委黨組副書記（正部長級）。

王小洪繼任公安部長熱門

在接任人中，最值得關注的是公安部副部長王小洪，他被視為公安部部長的熱門繼任人選。現任公安部長趙克志現年68歲，早已過退休之年。

王小洪現年64歲，福州人，習近平主政福州期間，他擔任閩侯縣公安局長、福州市公安局副局長。十八大之後，王小洪由廈門公安局長提拔擔任河南省副省長、公安廳長，不久又擔任北京副市長、市公安局長，再擔任公安部副部長。十九大後，他再升任公安部黨委副書記、常務副部長（正部長級）。不久將真除公安部長，王小洪更上層樓並不讓人意外。

陳小江料任統戰部長 續推「大統戰」

另一名受關注的，是中央統戰部常務副部長陳小江。現年59歲的陳小江是浙江人，長期在水利系統工作。2015年，調任中央紀委宣傳部部長，晉升副部級，翌年「空降」遼寧任省紀委書記，處理轟動一時的「遼寧賄選案」，17年出任中央紀委副書記、監察部副部長，晉升正部級。

2020年下半年，內蒙古強推國家統編教材引發大規模騷亂，陳小江在年底接替巴特爾擔任中央統戰部副部長、國家民委主任，成為66年來首名漢族民委主任。一年後，陳小江接替張裔炯，升任中央統戰部常務副部長。陳小江將在新一屆政府中，擬就任統戰部長一職。目前，統戰部長由中央書記處書記尤權兼任。

在2018年3月，中共19屆三中全會在北京閉幕時，會議通過中共中央擬向此次全國兩會推薦的國家機構、全國政協領導人員人選建議名單。當時，層傳出中央要打造「大統戰」，將負責聯繫協調國務院台港澳事務辦公室、國家民族宗教委、全國婦聯、共青團、全國工商聯、全國僑聯等機構。當時一度傳出會由習近平親信、時任北京市委書記蔡奇擔任統戰部長一職。

北京消息人士指，為推進統一，「大統戰」將繼續推行。陳小江目前是第十九屆中央紀委委員，如在二十大入局，則說明在推進中國全面復興及祖國完全統一的進程中，中共將升格統戰部。中組部日前公布，陳旭不再擔任清華大學黨委書記職務。昨日，陳旭已調任統戰部副部長，成為正部級高官。陳是第十九屆中央候補委員，與中央組織部長陳希是清華大學同事，陳希則是習近平清華同窗舊友。

中央統戰部早於上個世紀1942年就成立，曾被毛澤東稱為是中共建政的「武裝鬥爭、統一戰線和黨的建設」三大法寶之一。此前，王明、周恩來和李維漢等中共要員均擔任過部長一職。2014年底，令計劃被免去中央統戰部長職務，並由剛卸任天津市委書記的孫春蘭接任，這被視為統戰部降格的標誌。

在現屆政府中，交通運輸部部長李小鵬及浙江麗水市委書記胡海峰的仕途頗受關注。李小鵬現年62歲，是已故前國務院總理李鵬長子。李在交通運輸部部長任上已達5年，知情人士指，李料將調職。

至於前國家主席之子胡海峰，多次傳出將履新升職，包括調任浙江寧波書記、陝西西安書記等職，但傳聞均告落空。有北京政情觀察人士稱，近期並未有胡海峰將履新的消息。

（兩會前瞻）