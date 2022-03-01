31省份書記首長近半去年履新 地方大員新星湧現 近三成「三非」

內地62名封疆大吏，年齡介乎54歲至66歲，最年輕的是生於1967年9月的福建省長趙龍，最年長的是1955年12月出世的北京市委書記蔡奇。僅有3名女性官員，分別是貴州省委書記諶貽琴、內蒙古自治區政府主席王莉霞、寧夏自治區政府主席咸輝。

咸輝還是擔任目前職位最久者，她從2016年6月就出任寧夏自治區政府黨組書記，1個月後正式成為主席。在2017年中共十九大前後調任目前職位的，包括蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強、廣東省委書記李希、重慶市委書記陳敏爾、河北省委書記王東峰、北京市長陳吉寧等7人，但前5人和已卸任的前新疆自治區書記陳全國，均為中央政治局委員，在十九大前後調整職務理所應當。

地方主官佈局早啟動

共有30名地方高官去年才履新，包括接替陳全國主政新疆的馬興瑞，還有20人前年調任新職，意味地方主官佈局早已啟動。京津滬渝四大直轄市和經濟大省廣東的一把手人選仍有懸念，包括新疆在內，這6地新書記均有望成為中央政治局委員，也是今年地方官員調整的重中之重（另見稿）。

17人「三非」 近年快速晉升

二十大的中委涵蓋省市區黨政一二把手，目前屬中共十九屆中委的只有26人，另有17名候補中委，曾在紀檢系統工作的天津市長廖國勛和山西省長藍佛安是中紀委委員，其餘的17人均是「三非」，算得上是近年快速晉升的「新星」。最資深的中委是湖南省委書記張慶偉，他年僅60歲，但從2002年十六大時已躋身中委，與國家主席習近平一樣。

在31個一把手中，8人曾在其他省市區做過書記，包括李鴻忠、李強、李希、陳敏爾4名政治局委員，內蒙古、湖南、河南、四川的書記石泰峰、樓陽生、張慶偉、彭清華，分別主政過寧夏、山西、黑龍江、廣西。11人是從同一個省市區的政府首長順位晉升，包括蔡奇，意味這條升職渠道依然暢通。另有11人從其他地方的省長、直轄市長、自治區主席調任，顯示二把手經歷是主政一方的必要條件。只有西藏自治區黨委書記王君正是從新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記升上來，但這一職位級別和重要性與政府首長相若。

馬興瑞鎖定政治局委員席位

曾經擔任廣東省長5年的馬興瑞，已基本鎖定一個中央政治局委員席位。62歲的馬興瑞在哈爾濱工業大學取得博士學位後留校任教，1996年至2013年的17年期間擔任國防科工要職，曾參與中國數個重要的航天工程，包括出任「實踐五號」衛星總指揮和總設計師、「神舟七號」載人飛船副總指揮、運載火箭工程總指揮、探月工程總指揮等職。

馬興瑞2013年十八大後才到廣東任職，2015年起主政深圳，不過當年年底光明新區發生泥頭堆填區泥土傾瀉事件，造成73人死亡，馬興瑞事後被通報批評。2016年底，馬興瑞成為30年來第一個既非廣東人、也沒有長期在省內任職的廣東省長。

馬興瑞被視為實幹型的官員，他任內廣東國內生產總值（GDP）從不足8萬億元增長到突破12萬億元人民幣，廣州、深圳、佛山、東莞4城躋身萬億俱樂部。遠赴新疆，馬興瑞面對的是近年備受「再教育營」風波影響的經濟和行政體制，微信公號「興疆瑞華」發表新疆作家王大豪的文章稱，馬興瑞上任後决定恢復黨政部門和事業單位的「雙休日」，標誌近年為維穩實行高壓政策的新疆社會有望逐步走向正常化。

明報記者

（兩會前瞻）